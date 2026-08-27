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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 d'agost de 2026

La por i el càstig

“La por és pitjor que el càstig, perquè aquest està determinat, més que no pas la terrible indeterminació, l’espantosa eternitat de l’espera.”
El senyor Wagner, a La por, de Stefan Zweig

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