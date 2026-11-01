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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 de novembre de 2026

La guerra

“De lluny estant, i fins i tot de prop, s’hauria dit, contemplant aquella escena, que vivíem en un país idíl·lic.
I, tanmateix, havia començat la guerra.”
 
Ramon Folch i Camarasa, sobre Josep M. Folch i Torres, a _Bon dia, pare_

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