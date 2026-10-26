La fragilitat resistent de Montserrat Abelló

Aquest novembre la secció “Literatures” de la revista Frontissa de la Coordinadora de Centres de Parla Catalana em publica una nova semblança d’escriptor, en aquest cas de la poetessa Montserrat Abelló. Fa així:
Després de jubilar-se l’any 1983, Montserrat Abelló va dedicar el seu temps a escriure poesia i a traduir. Feia vint anys de la publicació del primer llibre, Vida diària (1963), i no és fins dos anys abans, el 1981, que apareix el segon, Paraules no dites, en un volum en què també es reedita l’anterior, del tot introbable. Abelló havia nascut el 1918 a Tarragona i, per tant, es va estrenar com a poeta tardanament, a quaranta-cinc anys. Abans, havia viscut la guerra civil com a intèrpret de les Brigades Internacionals, havia emprès el camí de l’exili amb el pare i, establerta a Xile, hi havia format família amb Joan Bofill. En tornar, el 1960, ja és mare de tres fills, el tercer amb síndrome de Down, reprèn els estudis i es dedica a l’ensenyament de l’anglès. A partir dels anys vuitanta, es comprometrà amb el moviment feminista —el segon llibre apareix a La Sal, editorial de la qual la seva filla Mireia va ser una de les promotores—, freqüentarà els cercles literaris i esdevindrà un referent per a les generacions més joves de poetesses, i també de poetes, i també per a les no tan joves. A partir del tombant de segle, quan compleix els vuitanta anys, li arriben els més alts reconeixements institucionals, que culminaran l’any 2008, quan en fa noranta, amb el Premi Jaume Fuster, el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes i el Premi Nacional de Cultura. A més d’haver traduït obra, entre d’altres, de Sylvia Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton i de l’antologia de poesia de dones d’expressió anglesa Cares a la finestra (1993), en aquell moment havia publicat nou llibres de poesia, set d’aplegats en el volum Al cor de les paraules (2002) i dos de posteriors, Memòria de tu i de mi (2006) i El fred íntim del silenci (2008). El 2014, a noranta-sis anys, va aparèixer el desè i darrer poemari, Més enllà del parlar concís, només uns mesos abans de morir. Ja des de Vida diària, la poesia de Montserrat Abelló sembla fruit d’un pacient procés de destil·lació. S’endevina rere molts dels poemes alguna vivència concreta que, tanmateix, és depurada fins a l’abstracció. En el poema seleccionat, per exemple, que prové del darrer llibre, em sembla ben bé que trobo l’autora, de nit, asseguda al petit estudi del pis del carrer Calvet número 19 —a la quarta planta on es van instal·lar poc després de tornar de l’exili, el 1964, i on va morir exactament mig segle després—, veient la lluna per la finestra i meditant, en la solitud de la viduïtat i la vellesa, amb enyorament i amb serenitat. Sense cap por. Amb la satisfacció de tota la feina feta i d’una vida viscuda en plenitud.
NO RES NO ENS QUEDA
No res no ens queda
del que tant estimàvem,
sols unes ombres.
Quan els ulls tanco
veig el teu dolç somriure
que tot ho alleuja
i en obrir-los,
enllà de la finestra,
rodona i clara
la lluna em mira.
I encara que llunyana,
solitària m’acompanya.
De Més enllà del parlar concís. València: Editorial Denes, 2014.
A la imatge: Montserrat Abelló, entre Marta Selva, aleshores directora de l’Institut Català de les Dones, i l’autor d’aquest article, en aquells moments director de la Institució de les Lletres Catalanes, en la celebració el 2008 dels 90 anys de l’autora.