Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 28 de desembre de 2025

La foscor

Després del 1714, «les classes mitjanes i populars havien estat totalment foragitades del poder polític a Catalunya en nom de la Il·lustració i el reformisme. La imposició del model castellà havia dut a la corrupció generalitzada i a la desconfiança en unes autoritats locals borbòniques, que, evidentment, cercaven un retorn financer immediat a través de prebendes, fraus i males pràctiques diverses.

»Catalunya, una de les nacions més avançades també en l’àmbit municipal, havia entrat de ple en la foscor absolutista per culpa de la seva annexió forçada a Castella. Trigaríem dos segles a recuperar-nos-en, i només a mitges.»

Aleix Sarri a Ànima de república

