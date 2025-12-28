Després del 1714, «les classes mitjanes i populars havien estat totalment foragitades del poder polític a Catalunya en nom de la Il·lustració i el reformisme. La imposició del model castellà havia dut a la corrupció generalitzada i a la desconfiança en unes autoritats locals borbòniques, que, evidentment, cercaven un retorn financer immediat a través de prebendes, fraus i males pràctiques diverses.
»Catalunya, una de les nacions més avançades també en l’àmbit municipal, havia entrat de ple en la foscor absolutista per culpa de la seva annexió forçada a Castella. Trigaríem dos segles a recuperar-nos-en, i només a mitges.»
Aleix Sarri a Ànima de república