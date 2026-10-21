La col i el dic

“Que el Peter del dic és un valent que no tem l’embat d’un enemic tan immens com el mar, amb un sol dir, mentre que el Patufet és un nen petit que s’amaga sota una col. Els holandesos fiquen un dit al dic per salvar el seu país i els catalans viuen a la panxa del bou. Potser és un contrast injust, perquè en un cas hi ha una història heroica i en l’altre només un acudit escatològic, però el que volia que veiés la meva germana és que el nen holandès reneix quan salva el seu poble mentre que el català torna a néixer quan surt d’un bou pel forat del cul.”
A Cafè Barcelona, de Joan Carreras