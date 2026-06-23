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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 23 de juny de 2026

La bona guia

“Per fer una bona guia només hi ha una condició. Dues, de fet, però que són convergents: has de conèixer el país i entendre’l, que vol dir estimar-lo.”
Albert Villaró a Cadí. Una biografia

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