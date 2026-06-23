VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
23 de juny de 2026
La bona guia
“Per fer una bona guia només hi ha una condició. Dues, de fet, però que són convergents: has de conèixer el país i entendre’l, que vol dir estimar-lo.”
Albert Villaró
a
Cadí. Una biografia
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Albert Villaró
,
Símbol Editors
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb