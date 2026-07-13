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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 13 de juliol de 2026

Kodakoff

“Aquell nom, Kodakoff, presagiava, és clar, una bona fotografia.”
El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana

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