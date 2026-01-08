VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
8 de gener de 2026
Justificar-se
“Els autors que escriuen en llengües africanes no expliquen per què ho fan. Escriuen. Els autors que opten per la llengua colonial, en canvi, són els qui s’han de justificar.”
Ngūgī wa Thiong’o _Descolonitzar la ment_
Del pròleg de Carme Junyent
