Publicat el 8 de gener de 2026

Justificar-se

“Els autors que escriuen en llengües africanes no expliquen per què ho fan. Escriuen. Els autors que opten per la llengua colonial, en canvi, són els qui s’han de justificar.”
 
Ngūgī wa Thiong’o _Descolonitzar la ment_
Del pròleg de Carme Junyent

