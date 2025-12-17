Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 de desembre de 2025

Justificar la desigualtat

“Històricament, les classes dominants han recorregut a la difamació per desprestigiar grups socials que eren considerats una amenaça. Els discursos difamatoris serveixen per justificar desigualtats estructurals.”

Eva Piquer a Difamació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent