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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 27 de juny de 2026

Irrealitat

“Els somnis són la irrealitat momentània dels vius. Els morts la vivim plenament, aquesta irrealitat.”
Josep Duran a L’altra hipòtesi, de Ferran Sáez Mateu

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