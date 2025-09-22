Interferències de llenguatges

L’actualitat dona nova vida a paraules com aquestes de Ferran Sáez a 𝐿𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑖𝑙·𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡:
“No hi ha cap crisi de l’esquerra, sinó una interferència de llenguatges oposats i d’interessos diversos que ja no la fan creïble. El triomf mundial de la dreta populista es basa en explotar sistemàticament, programàticament, totes i cadascuna de les disfuncions generades per aquesta interferència. Avaluar-les en termes de «guerres culturals» només és una manera de voler ocultar el veritable origen del problema.”