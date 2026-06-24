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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de juny de 2026

Intercanviables

“Els meus orígens es remuntaven a l’edat mitjana, una època en què els homes eren tan intercanviables que ni tan sols signaven les obres d’art que creaven.”
Joan Ferrer a Carta a la reina d’Anglaterra, de Vicenç Pagès

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