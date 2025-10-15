Oi?

Publicat el 15 d'octubre de 2025

Indomable

“Els pentinats de trenes sempre m’han semblat com una forma d’intentar domar el que és indomable.”
 
Ennatu Domingo a A un costat i l’altre del mirall

