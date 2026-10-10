Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 10 d'octubre de 2026

Indiscreció

“La indiscreció ha de tenir els seus límits.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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