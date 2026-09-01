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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 1 de setembre de 2026

Incontinència

“L’home semblava que patís incontinència de tinta i mots, malaltia que ell anomenava facilitat.”
El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana

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