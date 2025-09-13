Il·lusions lingüístiques

Jo sóc dels que creu en la capacitat transformadora del llenguatge.
Vull dir que no tinc cap dubte que és a través de l’emparaulament de la realitat que aprenem a veure-la i, sobretot, a interpretar-la. Per això és important escollir les paraules amb què descrivim, amb què ens presentem, amb què diem.
Però una cosa és això i tota una altra creure’s que pel sol fet de dir les coses d’una manera determinada les coses passan a ser d’aquella manera. Probablement avui, gràcies sobretot a Carme Junyent, l’exemple més evident de tot això és la confusió entre el llenguatge anomenat inclusiu i la lluita contra la discriminació de gènere.
Ho resumeix magníficament Ferran Sáez en un passatge de 𝐿𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑠𝑚𝑒 𝑖𝑙·𝑙𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡:
“El gir lingüístic dels nous moviments socials: com que canviar la realitat és complicat, canviem el llenguatge que la designa i imposem-lo per poder assolir, si més no, una vaga il·lusió de canvi.”
