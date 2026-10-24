“Segons Kant, la pau perpètua es basa en les idees de «ciutadania universal» i «d’hospitalitat». Segons aquestes idees, tota persona té dret a oferir-se a la societat, en virtut del dret de possessió comunitària de la superfície de la terra, sobre la qual, en ser una esfera, les persones no s’hi poden espargir fins a l’infinit, sinó en la qual, al final, cal una mútua tolerància, sense que originalment ningú tingui més dret a ser en un lloc de la terra que qualsevol altre.”
Byung-Chul Han a La crisi de la narració