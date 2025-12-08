Harry Potter, encara

Aviat farà trenta anys que el món dels muggles vam descobrir, un punt astorats, que hi havia un altre món i que era aquí mateix. Hi vam accedir a través de la lectura rere les ventures i desventures del jove Harry Potter.
I ha estat com per art de màgia que fa uns dies una bona gent de l’emissora universitària Radio Belgrano de Buenos Aires es va posar en contacte amb mi, gràcies a les arts fetilleres d’internet, i em va fer quatre preguntes sobre el personatge, el seu món, la lectura i el trasllat del seu món a la pantalla.
En va sortir això, que es va emetre dissabte 6 de desembre al programa “Laberintos y espejos” i que m’han fet arribar en un enregistrament casolà que gairebé fa somriure: