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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 d'octubre de 2026

Gramàtica

“El pecat original es troba encastat en la gramàtica.”
 
George Steiner a _Els llibres que no he escrit_

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