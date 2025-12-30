Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 30 de desembre de 2025

Gesticulació

“Sin sonido puede distinguirse fácilmente por los gestos en qué lengua se está expresando. Un francés no sólo habla el idioma, sino que gesticula como tal.”
 
Flora Davis a La comunicación no verbal

