VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
30 de desembre de 2025
Gesticulació
“Sin sonido puede distinguirse fácilmente por los gestos en qué lengua se está expresando. Un francés no sólo habla el idioma, sino que gesticula como tal.”
Flora Davis a
La comunicación no verbal
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Alianza Editorial
,
Flora Davis
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb