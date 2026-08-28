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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 28 d'agost de 2026

Fronteres fluides

“La frontera entre realitat i ficció és d’una fluïdesa subtil. L’estatus epistemològic d’aquestes dues categories sempre s’ha mostrat inestable.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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