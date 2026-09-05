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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 5 de setembre de 2026

Fred

“Acaricié su mejilla con la mía. La suya había empezado a enfriarse. Sí, la muerte es un frío fuera de lugar.”
 
Martí Zuviria aVictus, d’Albert Sánchez Piñol

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