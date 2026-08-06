Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 6 d'agost de 2026

Foscor

“Avui ja no hi ha foscor al carrer, ara la foscor és a l’ànima.”
Rafael Vallbona a La casa de la frontera

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