Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 6 de juliol de 2026

Final feliç

“Cadascú es menteix a si mateix com vol i el final feliç només depèn d’on atures el conte.”
Eva Piquer a Aterratge

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