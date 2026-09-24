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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 24 de setembre de 2026

Fer-se gran

“—Coi, és trist deixar-ho.
—No, el que és trist és fer-se gran.
—No, fer-se gran és el que ens toca. Ja ho sabem. És contra les interrupcions, que no estem preparats.”
 
A L’àguila negra, de Joan Carreras

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