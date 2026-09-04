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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 4 de setembre de 2026

Fe

“El mal entès és sempre un malentès. La resta és fe.”
A El mal entès, de Màrius Serra

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