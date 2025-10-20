Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 20 d'octubre de 2025

Fantasia i imaginació

“La fantasia recolza sobre fets de l’experiència, viscuts; la imaginació, en canvi, es basa en la suposició del que és probable, tant si és meravellós com si no ho és.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

