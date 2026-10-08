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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 8 d'octubre de 2026

Èxit

“Una sàvia barreja de gravetat i d’humor constituïa la fórmula dels seus èxits oratoris.”
Ramon Folch i Camarasa sobre Josep M. Folch i Torres a Bon dia, pare

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