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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 25 de juny de 2026

Existir

“És una illa que no ha existit mai, fora d’un llibre. I llavors li ve al cap la idea que existir als llibres també és una manera d’existir.”
A Estaria molt bé, de Joan Carreras

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