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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 2 de novembre de 2026

Exigències

“No hi ha res que produeixi un odi més profund que les exigències que un no pot complir però que considera, sigui de manera intermitent o subconscient, irrefutables.”
George Steiner a Els llibres que no he escrit

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