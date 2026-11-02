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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
2 de novembre de 2026
Exigències
“No hi ha res que produeixi un odi més profund que les exigències que un no pot complir però que considera, sigui de manera intermitent o subconscient, irrefutables.”
George Steiner a
Els llibres que no he escrit
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Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Arcàdia Editorial
,
George Steiner
per
oi
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