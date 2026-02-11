Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 de febrer de 2026

Esforç col·lectiu

“Al llarg dels anys, m’he anat adonant cada cop més que la feina, qualsevol feina, també la feina de la creació literària, no és el resultat d’un geni individual, sinó el resultat d’un esforç col·lectiu.”
 
Ngūgī wa Thiong’o a Descolonitzar la ment

