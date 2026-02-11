VilaWeb
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
11 de febrer de 2026
Esforç col·lectiu
“Al llarg dels anys, m’he anat adonant cada cop més que la feina, qualsevol feina, també la feina de la creació literària, no és el resultat d’un geni individual, sinó el resultat d’un esforç col·lectiu.”
Ngūgī wa Thiong’o a
Descolonitzar la ment
