Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 15 d'agost de 2025

Escriure i llegir

“Se escribe por haber leído, e incluso la forma que nuestra vida adopta, antes de ponerse a escribir, en nuestra memoria, lleva la huella de nuestras lecturas.”
 
Philippe Lejeune a El pacte autobiogràfic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent