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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 de juny de 2026

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“No hauria volgut saber tan aviat que el preu de viure és enyorar els que ja no.”
Eva Piquer a Aterratge

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