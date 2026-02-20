Oi?

Publicat el 20 de febrer de 2026

Enemics

“Si lo son de verdad, no hay enemigos buenos; solo hay enemigos vivos y enemigos muertos, y mientras sigan vivos no dejarán de joderte.”
 
Martí Zuviría a Victus, d’Albert Sánchez Piñol

