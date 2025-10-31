Oi?

Publicat el 31 d'octubre de 2025

Enemics

“Un enemic pot sorgir del no-res i per no res, llegeixo. I només tens dos camins: o l’ignores o el mates.”
 
Jo soc més d’ignorar, amb els riscos que comporta. I tu?
 
Eva Piquer a Difamació

