Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
31 d'octubre de 2025
Enemics
“Un enemic pot sorgir del no-res i per no res, llegeixo. I només tens dos camins: o l’ignores o el mates.”
Jo soc més d’ignorar, amb els riscos que comporta. I tu?
Eva Piquer
a
Difamació
