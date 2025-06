Els llocs que veiem quan llegim

Repasso notes de lectura d’Experiments amb la veritat, de Paul Auster. I hi trobo aquesta reflexió del de Nova York sobre el que veiem quan llegim una descripció d’un lloc:

“Quan vaig llegir Orgull i prejudici, per exemple, em vaig adonar que, en un moment donat, tots els esdeveniments se situaven a la casa on vaig créixer de petit. Per molt precisa que sigui la descripció que faci l’escriptor d’un lloc, sembla que jo sempre la transformi en alguna cosa que m’és familiar. He demanat a uns quants amics meus si això també els passa quan llegeixen ficció. A alguns sí, a d’altres no. Crec que això té molt a veure amb la relació de cadascú amb el llenguatge; amb com respon cadascú davant les paraules impreses sobre una pàgina; amb el fet que, per a nosaltres, les paraules siguin només símbols, o bé passadissos cap al nostre subconscient.”