Publicat el 7 d'octubre de 2025

Els llibres i la vida

“El que expliquen els llibres sembla molt més real que la mateixa vida, i la vida, sovint, resulta insípida i insuficient.”
 
Xuan Bello a la Història universal de Paniceiros

