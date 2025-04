El verí i la cura

“L’únic que em retorna la força és escriure: construir sentit. ¿M’he posat en tots aquests embolics, potser, per escriure’ls després? ¿M’he cregut una relació increïble per veure on em duia narrativament? […] Escriure és el verí i és la cura.”

Alicia Kopf a Germà de gel.