VilaWeb
Preguntes freqüents
Blocs
Entra-hi
VilaWeb
Search
Oi?
Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo
Publicat el
19 de novembre de 2025
El somriure del pequinès
“Il sourit faiblement et amèrement, se représentant sous les traits d’un pékinois aux poils d’or perdu dans une jungle. Il n’était pas semblable au commun des hommes.”
Irène Némirovsky a
Suite française
Comparteix això:
Deixa un comentari
Cancel·la les respostes
L'adreça electrònica no es publicarà.
Els camps necessaris estan marcats amb
*
Desa el meu nom, correu electrònic i lloc web en aquest navegador per a la pròxima vegada que comenti.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy
and
Terms of Service
apply.
Aquesta entrada s'ha publicat dins de
Lectures
| s'ha etiquetat en
Irène Némirovsky
per
oi
|
Deixa un comentari
. Afegeix a les adreces d'interès l'
enllaç permanent
Blocs de VilaWeb