Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 6 de setembre de 2025

El sistema

Ferran Sáez descriu això que en diem “el sistema” en un dels passatges inspirats, i mira que n’hi ha, de La fi del progressisme il·lustrat:

“El sistema és l’anar fent de les classes mitjanes paròdiques del món low-cost, la seva atonia contradictòriament crispada i queixosa, el nyeu-nyeu incessant de piulades i missatgets, la vida vicària a les pantalles, la viscositat d’un narcisisme ambiental que transforma el consumidor en un activista imaginari desfilant pels lineals del supermercat com si fossin els prestatges d’una sofisticada biblioteca.”

Avui gira una mica sobre el mateix concepte Xavier Díez a El Món en un article sobre el “Neoreaccionarisme“, quan diu:

“Estaríem parlant d’una CEOcràcia, on les societats són governades com start-ups on les diferències d’ingressos entre el cim i la base de la piràmide creixen exponencialment, on no hi ha cap mena de consideració moral, ni tan sols política, i on tot se sotmet a una teòrica productivitat, acompanyada de la reducció de l’Estat a la mínima expressió (o a la seva expressió més repressiva) i a desfer-se despietadament del llast (és a dir, persones i drets individuals i col·lectius).”

I, mentrestant, gairebé tothom va tocant el flabiol…

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent