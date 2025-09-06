Ferran Sáez descriu això que en diem “el sistema” en un dels passatges inspirats, i mira que n’hi ha, de La fi del progressisme il·lustrat:
“El sistema és l’anar fent de les classes mitjanes paròdiques del món low-cost, la seva atonia contradictòriament crispada i queixosa, el nyeu-nyeu incessant de piulades i missatgets, la vida vicària a les pantalles, la viscositat d’un narcisisme ambiental que transforma el consumidor en un activista imaginari desfilant pels lineals del supermercat com si fossin els prestatges d’una sofisticada biblioteca.”
Avui gira una mica sobre el mateix concepte Xavier Díez a El Món
en un article sobre el “Neoreaccionarisme
“, quan diu:
“Estaríem parlant d’una CEOcràcia, on les societats són governades com start-ups on les diferències d’ingressos entre el cim i la base de la piràmide creixen exponencialment, on no hi ha cap mena de consideració moral, ni tan sols política, i on tot se sotmet a una teòrica productivitat, acompanyada de la reducció de l’Estat a la mínima expressió (o a la seva expressió més repressiva) i a desfer-se despietadament del llast (és a dir, persones i drets individuals i col·lectius).”
I, mentrestant, gairebé tothom va tocant el flabiol…
