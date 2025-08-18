Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 18 d'agost de 2025

El ridícul

—Al final farem el ridícul.
—Oh, no tothom ho sap fer!

Travy, la família Pla, irrepetible.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent