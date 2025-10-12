Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 12 d'octubre de 2025

El privilegi d’ignorar

“El privilegi és romandre ignorant davant l’impacte que tenen les estructures de poder en grups minoritaris i racialitzats. Tenir l’opció d’ignorar un problema és un privilegi.”
 
Ennatu Domingo a A un costat i l’altre del mirall

