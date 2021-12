El primer míting

Aquest diumenge l’anomenada “Volta a Catalunya” de Junts ha fet parada als districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris amb un acte a la plaça Carmen Laforet, allí on anys enrere hi havia unes cotxeres d’autobusos.

Em van demanar que conduís l’acte, i no es podia dir que no davant el cartell de luxe que s’hi proposava: els diputats Pep Riera Font i Jaume Alonso Cuevillas, la diputada i regidora a l’ajuntament de Barcelona Elsa Artadi i la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Va ser una hora de conversa distesa i en molts moments abrandada, com exigeixen les circumstàncies. Va ser, també, per a mi, en certa manera, el primer míting públic.

Vaig arrencar recordant per què d’aquell racó de barri se’n diu els Quinze i fent notar que, almenys allí, ja n’hem fet fora els Borbons… Després s’hi van dir moltes coses més, com pot comprovar qui tingui la paciència de mirar-se aquest vídeo (que comença cap al minut 15).