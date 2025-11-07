Oi?

Publicat el 7 de novembre de 2025

El fons

“Ja he tocat fons cèl·lula a cèl·lula (el fons no té fons, però encara no ho sé).”
 
Eva Piquer a Difamació

