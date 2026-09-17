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Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 17 de setembre de 2026

El fetge

“Un patiment ben observat podia aprofitar-se per a un conte, una novel·la. El protagonista pateix del fetge… Quantes conseqüències que podien treure’s d’un tal començament!”
El món de Joan Ferrer, de C.A. Jordana

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