Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 16 de desembre de 2025

Eficàcia

“El poema ha perdut la seva eficàcia com a conductor de poesia. Tot això que et dic és un pressentiment vague o una obscura consciència.”
Perucho a Palau i Fabre (Cartes i poemes, per Julià Guillamon)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en , , , , per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent