Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 11 de novembre de 2025

Dret a respirar

“que no tenies futur, ni un sol bri de futur,
a tot estirar tan sols un difús dret a respirar”
 
Francesc Viadel a Ciutat, dies insòlits

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Aquesta entrada s'ha publicat dins de Lectures | s'ha etiquetat en per oi | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent