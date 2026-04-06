Dos apunts sobre la narrativa d’Antoni Marí

La mort recent d’Antoni Marí m’ha empès a remenar papers. Fins que he trobat dues ressenyes, una de fa trenta-cinc anys i l’altra ja en té vint-i-cinc, publicades respectivament a La Vanguardia i a Caràcters, dedicades la primera al seu primer volum de contes i l’altra a una de les novel·les. Les recupero aquí, la primera ara en català, com a homenatge.
De guanyar i perdre
Antoni Marí, El vas de plata i altres obres de misericòrdia, Edicions 62 («El balancí», 242). Barcelona, 1991. 125 pàgines
Antoni Marí (Eivissa, 1944), autor d’una obra fins ara breu però de gran densitat, sorprèn ara amb El vas de plata i altres obres de misericòrdia, una primera incursió en la narrativa que amplia la seva sòlida biografia literària: tres volums d’assaig i crítica —l’últim dels quals, La voluntat expressiva (1988), acaba de ser reeditat— i dos de poesia —El preludi (1979) i Un viatge d’hivern (1989). El vas de plata… presenta catorze relats preciosos agrupats no pas a l’atzar, sinó en virtut d’una rigorosa justificació estructural del volum, de la seva unitat temàtica i de la força de la veu que els narra.
La justificació estructural d’El vas de plata i altres obres de misericòrdia s’expressa en el mateix títol: es tracta de catorze narracions que tenen com a motiu les obres de misericòrdia del catecisme tradicional, set obres corporals i set d’espirituals que serveixen de pretext a Marí per organitzar d’una manera gens aleatòria els seus relats. Tanmateix, i aquest és un dels mèrits del llibre, una estructura tan tancada no converteix de cap manera els relats en simples artefactes mecànics al servei d’un esquema previ. Al contrari, resulta significativa perquè fa explícita des d’un bon començament la voluntat moral de les narracions i n’orienta la lectura en un sentit positiu. Marí encara centra més l’atenció del lector en això obrint el volum amb una cita de Josep Pla: «La memòria moral —l’única que importa— neix en un determinat moment de desenvolupament de l’organisme. La por de perdre el que hom té o de no arribar a tenir el que hom pretén és el que fereix, el que emmotlla la vida.» Justament: la por de perdre el que tenim…
Perquè El vas de plata… ofereix una arca de mons perduts: tots els relats presenten records d’infantesa i adolescència, evocats en primera persona pel narrador. Marí aconsegueix crear un suggestiu clima de nostàlgia que remet al tòpic del paradís perdut i a la dimensió màgica, potser transcendent, que pren la realitat davant els ulls, ara ignorants ara ingenus, de l’infant. Així, en un dels relats, el narrador, aficionat a espiar els secrets dels seus, recordarà que descobria als calaixos «milers de coses que em semblaven màgiques perquè ocupaven llocs mentals com d’un altre ordre i d’un altre nivell, distint, de la realitat». Un nivell de realitat del qual semblen ambaixadors la subtil presència dels difunts, prova certa que el temps no passa en va, o la figura de l’avi, present en diversos relats, alhora imatge patriarcal estàtica i únic còmplice de l’infant que l’adult redescobreix en girar la mirada cap al propi passat.
El nexe d’unió dels relats és, doncs, en un primer nivell, la seva pertinença a una estructura donada per les catorze obres de misericòrdia i, en un segon nivell, l’univers temàtic assenyalat per les evocacions d’infantesa i joventut. Però encara hi ha un tercer nexe comú: la veu del narrador, que protagonitza sempre les evocacions, la personalitat del qual és tan forta, tan unitària, que es diria que tots els relats són, de fet, capítols d’una mena de memòries novel·lades, on el límit entre realitat i ficció, entre veritat i invenció, deixa de tenir cap importància. Però unes molt lleus contradiccions entre els narradors dels relats recorden al lector que es troba davant de narracions en certa manera independents i, a més, sense una vocació explícitament autobiogràfica. Toni Marí demostra amb això haver estat molt a prop de la novel·la. I el to de la narració manté el seu vigor de principi a fi, creant la necessària il·lusió de solidesa perquè el lector se senti colpit pel text.
Hi ha a El vas de plata i altres obres de misericòrdia alguns moments difícils d’oblidar: l’esgarrifança del narrador en sentir aquelles mans alades que engendren música sobre les tecles d’un piano; la reacció, exemplar i serena, amb un subtil sentit de l’humor, de l’avi en descobrir-se les ungles pintades…
(La Vanguardia, 22-11-91)
La memòria de l’origen
Antoni Marí, Entspringen. Edicions 62. Barcelona, 2000.
L’adolescent s’alimenta del vertigen d’escapar, de fugir, de saltar deixant-ho tot enrere. Sembla aquesta la veritat que conté el títol marcadament enigmàtic de la novel·la d’Antoni Marí, la seva tercera incursió en la narrativa, després del volum de contes El vas de plata i altres obres de misericòrdia, amb el qual guarda nombrosos punts de contacte, i de la novel·la El camí de Vincennes, crònica d’un diàleg gairebé imaginari entre Diderot i Rousseau.
En Manuel, un jove illenc rebec i introvertit, decideix anar-se’n a la Península quan el seu món comença a trontollar interiorment. S’embarca en el Rey Don Jaime I, sota el nom despintat del qual n’apareix un d’anterior i estranger, Entspringen. Durant una tempesta que allargassarà el viatge gairebé fins a la atemporalitat, afloren les seves pors, el passat i els dimonis familiars, la incertesa del futur del qual es vol i es dol timoner. Manuel compartirà, durant la significativa travessia cap a un nou món, el camarot amb un vell mariner que –parlant en el to del mestre davant un deixeble primicer, més que no pas en el del suposat llop de mar– esdevindrà el seu mirall.
Novel·la iniciàtica breu en vuit capítols, Entspringen arrenca a l’illa de Mallorca al final del franquisme, però fa certa abstracció de tot element contextual, llevat d’una incisiva memòria de la Guerra Civil i la postguerra immediata. Una memòria que dóna significació a la figura dels dos avis, patern i matern, i que fa exemplar la projecció del seu record, callada en el primer cas, marcat per la mort de la filla Amèlia tuberculosa, i gairebé estrident en el segon. La història del pare de la mare, militar franquista que deu la vida de les seves filles a la generositat de la dona d’un home a qui no pot fer res, des de la seva concepció moral de la justícia, per evitar de condemnar, és probablement el veritable fil argumental de la novel·la, però Marí li dóna la dimensió adequada perquè no enterboleixi el protagonisme del seu personatge.
Manuel porta una novel·la de Conrad a la bossa, però el relat de Marí és ben distant de Lord Jim, fins i tot de les aventures, menys exòtiques, del Törless de Musil o de l’Stephen de Joyce. Encara més, la història de Manuel és, en certa manera, oposada a la d’aquests, i en especial a la de Jim, per la suspensió de l’acció. Com és també, alhora, oposada al viatge iniciàtic del Hans Castorp de Mann, en aquest cas per l’essencialitat, el plantejament no gens enciclopèdic, que dóna a la novel·la de Marí un to de faula al llindar del conte infantil.
La història iniciàtica que relata Entspringen parteix de la innocència rebel de l’adolescent i s’endinsa en la candidesa moral fins a fer-ne categoria. L’experiència és prima i és escassa, però és suficient, potser precisament per això, per subratllar la universalitat de l’aventura. Entspringen no és sinó una llarga conversa amb ell mateix, amb les pròpies contradiccions, conegudes o intuïdes, del jove, de qualsevol jove, que es disposa a sortir al món. La virtut de l’autor deu haver estat, una vegada més, trobar la formulació adequada per fer de l’aventura un reflex on el lector es reconeix, fins i tot congriant les pròpies mancances a favor de la força del relat.
(Caràcters, núm. 13, 2002, p. 12-13)