Publicat el 12 de novembre de 2025

Dolor moral

“Parlo del dolor físic, és clar. Contra el dolor moral no hi estic immunitzada.”
 
Eva Piquer a Difamació

