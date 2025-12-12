Oi?

Algunes notes d'un bloc d'Oriol Izquierdo

Publicat el 12 de desembre de 2025

Divendres, 5 de desembre, a El Pla B de Ràdio 4

El primer divendres de desembre em van tornar a convocar a El Pla B de Ràdio 4, aquesta vegada amb Núria Lozano, Ivan Marzà, Miguel Ángel Ochoa i Júlia Ojeda, sempre sota la conducció de Toni Marín.

L’amenaça de la pesta porcina i la singular manera que té Salvador Illa d’entendre la presidència de la Generalitat, la renúncia de RTVE a participar en l’Eurovisió de l’any que ve en rebuig a la presència d’Israel al festival i, fins i tot, la cosa aquesta del balanç de fi d’any que Spotify ofereix als seus fidels se’ns van endur l’hora llarga que dura el programa.

El podeu recuperar aquí:

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-judici-per-dana/16850945/

https://www.rtve.es/play/audios/el-pla-b/pla-tertulia-dactualitat/16854004/

